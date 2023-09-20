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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي من إيران: الضغط على موسكو وطهران بالعقوبات أظهر عدم جدواه

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

التقي وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، خلال الزيارة التي يقوم بها شويجو إلى طهران.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، أكد وزير الدفاع الروسي لنظيره الإيراني أن موسكو ماضية في تعاونها مع طهران رغم معارضة الغرب، لافتا إلى أن الضغط على روسيا وإيران بالعقوبات أظهر عدم جدواه.

وأضاف شويجو خلال لقائة بنظيرة الإيراني، أن العلاقات بين روسيا وإيران وصلت إلى مستوى جديد والعقوبات الأمريكية على طهران أظهرت عدم جدواها.

وأشار وزير الدفاع الروسي مع نظيره الإيراني، إلى أننا "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين".

وفي وقت سابق، قال شويجو إن العلاقات بين روسيا وإيران في مجال الدفاع تتطور بشكل ديناميكي، وناقش مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري الأوضاع في ثلاثة مناطق ملتهبة.

وأضاف شويجو خلال محادثاته في طهران: "العلاقات الروسية الإيرانية في قطاع الدفاع تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي، وزادت في الآونة الأخيرة كثافة الاجتماعات على أعلى المستويات وعلى مستوى قيادة الإدارات العسكرية"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

ووصل وزير الدفاع الروسي في وقت سابق من يوم الثلاثاء إلى طهران، لإجراء مفاوضات مع القيادة العسكرية الإيرانية.

وزير الدفاع الروسي يناقش في إيران وضع 3 مناطق ملتهبة

مفاوضات عسكرية.. وزير الدفاع الروسي يصل إيران

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