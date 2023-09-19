مفاوضات عسكرية.. وزير الدفاع الروسي يصل إيران

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء إلى طهران لإجراء مفاوضات مع القيادة العسكرية الإيرانية وفقا للبيان الصادر من وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح بيان الدفاع الروسية "يجري وفد وزارة الدفاع الروسية خلال الزيارة عددا من المفاوضات مع القيادة العسكرية للجمهورية"، بحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن تساهم هذه الزيارة في "تعزيز العلاقات العسكرية الروسية الإيرانية وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".

وفي وقت سابق، قال شويجو إن تحسين البحرية يجعل من الممكن الدفاع عن المصالح الجيوسياسية لروسيا.