مدينتى يقترب بقوة من حسم دورى الجولف قبل جولتين من النهاية

حسم فريق نادى جولف مدينتى لقب دورى الجولف موسم 2025 / 2026 للمرة الاولى فى تاريخه.

جاء الحسم حيث يتبق له سوى الحصول على 41 نقطة فقط فى أخر جولتين ليتوج رسميا باللقب ويضم الدرع الثمين إلى دولاب بطولاته ليسجل التتويج الثالث فى منافسات الجولف خلال عام واحد فقط حيث حصل من قبل على كأس مصر الموسم الماضى ثم كأس السوبر فى بداية الموسم الحالى .

وشهدت الجولة الثامنة من بطولة الدورى التى أقيمت بنادى جولف السخنة فوز فريق مدينتى بالمركز الأول وحصوله على 100 نقطة جديدة ليرتفع رصيده إلى 700 نقطة مبتعدا بفارق 160 نقطة عن أقرب منافسيه مرتفعات القطامية والمتبقي جولتين فقط.

ويحتاج فريق مرتفعات القطامية للفوز بهما والحصول على العلامة الكاملة فيما يحتاج فريق مدينتى إلى 41 نقطة فقط أو أكثر يمكنه تحقيقها فى الجولة التاسعة دون الحاجة للانتظار للجولة العاشرة والاخيرة التى ستقام على ملعبه.

أما حال حصوله على 30 نقطة أو أقل سيضطر للانتظار إلى الجولة الأخيرة للاعلان الرسمى عن تتويجه باللقب.

ويتركز الصراع الحقيقى داخل المربع الذهبى على المراكز من الثانى إلى الرابع ويتنافس عليه 6 فرق هى حسب ترتيبها من الثانى إلى السابع مرتفعات القطامية 540 نقطة والجزيرة 510 وبالم هيلز 490 نقطة وسبورتنج 475 نقطة وإليجريا 435 نقطة والسخنة 420 نقطة.

وستشهد الجولة التاسعة ثم الجولة الأخيرة منافسة شرسة للغاية بين هذه الفرق سواء للحفاظ على بقائها فى المربع الذهبى أو لدخوله.

أما فرق نيو جيزة والقطامية ديونز واب تاون كايرو أصحاب المراكز من الثامن إلى العاشر فهى تلعب من أجل تحسين الترتيب فى الجولتين القادمتين.