قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدينتى يقترب بقوة من حسم دورى الجولف قبل جولتين من النهاية

محمد سمير

حسم فريق نادى جولف مدينتى لقب دورى الجولف موسم 2025 / 2026 للمرة الاولى فى تاريخه.

جاء الحسم  حيث يتبق له سوى الحصول على 41 نقطة فقط فى أخر جولتين ليتوج رسميا باللقب ويضم الدرع الثمين إلى دولاب بطولاته ليسجل التتويج الثالث فى منافسات الجولف خلال عام واحد فقط حيث حصل من قبل على كأس مصر الموسم الماضى ثم كأس السوبر فى بداية الموسم الحالى .

وشهدت الجولة الثامنة من بطولة الدورى التى أقيمت بنادى جولف السخنة فوز فريق مدينتى بالمركز الأول وحصوله على 100 نقطة جديدة ليرتفع رصيده إلى 700 نقطة مبتعدا بفارق 160 نقطة عن أقرب منافسيه مرتفعات القطامية والمتبقي جولتين فقط.

ويحتاج فريق مرتفعات القطامية للفوز بهما والحصول على العلامة الكاملة فيما يحتاج فريق مدينتى إلى 41 نقطة فقط أو أكثر يمكنه تحقيقها فى الجولة التاسعة دون الحاجة للانتظار للجولة العاشرة والاخيرة التى ستقام على ملعبه.

أما حال حصوله على 30 نقطة أو أقل سيضطر للانتظار إلى الجولة الأخيرة للاعلان الرسمى عن تتويجه باللقب.

ويتركز الصراع الحقيقى داخل المربع الذهبى على المراكز من الثانى إلى الرابع ويتنافس عليه 6 فرق هى حسب ترتيبها من الثانى إلى السابع مرتفعات القطامية 540 نقطة والجزيرة 510 وبالم هيلز 490 نقطة وسبورتنج 475 نقطة وإليجريا 435 نقطة والسخنة 420 نقطة.

وستشهد الجولة التاسعة ثم الجولة الأخيرة منافسة شرسة للغاية بين هذه الفرق سواء للحفاظ على بقائها فى المربع الذهبى أو لدخوله.

أما فرق نيو جيزة والقطامية ديونز واب تاون كايرو أصحاب المراكز من الثامن إلى العاشر فهى تلعب من أجل تحسين الترتيب فى الجولتين القادمتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد