المؤبد لـ7 متهمين أنهوا حياة مدير مدرسة وموظف في خصومة ثأرية بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة 7 أشخاص بالسجن المؤبد، لقيامهم بإنهاء حياة مدير مدرسة وموظف، وإصابة آخرين، على خلفية خصومة ثأرية بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.



تعود وقائع القضية رقم 4967 لسنة 2024 جنايات البداري إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة البداري من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإطلاق أعيرة نارية بمحيط مدرسة العقال البحري الثانوية، ووجود وفيات ومصابين.

انتقل ضباط الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل "أيمن . م . د" (55 عامًا)، مدير المدرسة الثانوية بالعقال البحري، وينتمي إلى عائلة "الديابة"، و"أسامة . أ . ع" (48 عامًا)، موظف بالإدارة الصحية بمركز البداري وينتمي إلى عائلة "الحضايرة".

كما تبين إصابة كل من "دياب . م . أ" (37 عامًا)، سائق توك توك ينتمي إلى عائلة "الديابة"، و"منتصر . م . أ" (50 عامًا)، مدرس بالمدرسة الثانوية بالعقال البحري ينتمي إلى عائلة "الضحيان".



وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبد الرحيم . ح . ع"، و"عمر . ص . أ"، و"محمد . أ . أ"، و"أحمد . ع . إ"، و"عبد الجواد . ع . ط"، و"محمد . أ . أ"، و"عمرو . ص . م"، وجميعهم ينتمون إلى عائلة "الحمايات".



وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بقتل وإصابة المجني عليهم أخذًا بالثأر، على خلفية خصومة ثأرية وقعت بتاريخ 30 يوليو 2021، نتج عنها مقتل نجل المتهم الأول.



وأضافت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليه الأول والمصاب الأول، المنتميين إلى عائلة "الديابة"، أخذًا بالثأر، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وقاموا بالتربص للمجني عليه الأول أثناء توجهه إلى عمله مستقلًا توك توك بصحبة المصاب الثالث.

وفور وصول المجني عليهما إلى مجمع مدارس العقال البحري، قام المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل المجني عليهما الأول والثاني، وإصابة الثالث والرابع.