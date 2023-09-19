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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يناقش في إيران وضع 3 مناطق ملتهبة

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، إن العلاقات بين روسيا وإيران في مجال الدفاع تتطور بشكل ديناميكي، وناقش مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري الأوضاع في ثلاثة مناطق ملتهبة.

وأضاف شويجو خلال محادثاته في طهران: "العلاقات الروسية الإيرانية في قطاع الدفاع تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي، وزادت في الآونة الأخيرة كثافة الاجتماعات على أعلى المستويات وعلى مستوى قيادة الإدارات العسكرية"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

ووصل وزير الدفاع الروسي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى طهران، لإجراء مفاوضات مع القيادة العسكرية الإيرانية.

وناقش شويجو مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، الوضع في قره باج، بالإضافة إلى التطورات في سوريا وأفغانستان.

وأضاف الوزير الروسي أنه "لا يزال هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها اليوم وغدا، والتي تشمل التعليم وتبادل الخبرات وتبادل الوفود والتدريبات البحرية المشتركة".

وزير الدفاع الروسي ايران سيرجي شويجو روسيا باقري

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