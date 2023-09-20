الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لـ إيران في نيويورك |تفاصيل

التقى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اللقاء، أبلغ مسؤول الخارجية الأوروبية إدانة الاتحاد الأوروبي لـ إيران بشأن الاعتقالات التعسفية لمواطنين أوروبيين في طهران.

كما دعا بوريل وزير الخارجية الإيراني لاتباع مسار وقف التصعيد في الملف النووى الإيراني.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه حث إيران على وقف التعاون العسكري مع روسيا.

وعلى جانب آخر، دعا الاتحاد الأوروبي، إيران إلى إعادة النظر في سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في بيان له، الخطوة الإيرانية بأنها ذات تأثير "مباشر وشديد" على قدرة المفتشين على ممارسة مهامهم المتعلقة بمراقبة البرنامج النووي لـ طهران.

وقال ستانو إن الاتحاد الاوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي، أن هناك قلقا بالغا من تأثير قرار إيران على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها والتي تشمل مراقبة الاتفاق النووي.