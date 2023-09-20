بيان خليجي أمريكي يطالب إيران بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية

جدد البيان الخليجي الأمريكي، اليوم الأربعاء، دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكد البيان المشترك دعمه لعملية سياسية شاملة يمنية-يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.

وشدد على الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود عام 1967.

وأكد ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر.

وأعرب عن الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، بوزراء خارجية وأمين عام دول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في بيان صادر عنهم، التزامهم بالتوصل إلى "سلام شامل" في الشرق الأوسط.

ودعوا إلى استكمال ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية، كما حثوا على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها

وطالبوا العراق بتسوية الوضع القانوني لضمان تنظيم الملاحة بخور عبدالله.