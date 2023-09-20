الأمن يوقفه.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحتج ضد خطاب رئيس إيران

أوقف عناصر الأمن في نيويورك، المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي لقاعة الجلسات أثناء كلمة رئيسي، رفع المندوب الإسرائيلي صورة للفتاة مهسا أميني التي قُتلت على يد الشرطة الإيرانية في 2022، كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية الآن!".

وفور خروجه من القاعة أوقفه عناصر الأمن الذين يقومون بحراسة مبنى الأمم المتحدة، وأطلقوا سراحه بعد احتجازه لفترة قصيرة.

وفي بيان نشر على موقع "إكس"، استنكر المندوب الإسرائيلي المجتمع الدولي بسبب توفير المنصة للرئيس الإيراني الذي وصفه إردان بـ "قاتل شرير" و"سفاح طهران".

وأضاف أنه "غادر القاعة ليكون من الواضح أن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الإيراني".

ودعا المجتمع الدولي "لوقف الجنون ومنع القتلة والمعادين للسامية من التحدث أمام الأمم المتحدة".