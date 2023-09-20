لمتابعة الصيانة والترميم.. الأعلى للأثار يتفقد مشروعات أثرية في الإسكندرية

أجرى وفد من المجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة بعض مشروعات الصيانة والترميم.

شملت الجولة تفقدية بمتحف المجوهرات الملكية المسجل في عداد الأثار الإسلامية بمنطقة أثار الإسكندرية ومتابعة لمشروع صيانة وترميم الباركية بقاعة F2 كما تم تفقد أعمال الصيانة والترميم التي تتم بقلعة قايتباي ومشروع تطوير حمامات القلعة الثلاثة.

ضم الوفد عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية علي عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية برفقة محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية وعبد القادر وهبة المكتب الفني للأمين العام بحضور الدكتور شعبان عبد المنعم قطاع المشروعات وريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية أنجي حمدي وكيل المتحف لشؤون الأثريين وأخصائي الترميم الدقيق و محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي ومفتشي أثار القلعة.

ومن جانبه قال محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية تأتي تلك الجولة في ظل المتابعة من وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الاعلي للاثار قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية تطوير الخدمات المقدمة للزائرين.