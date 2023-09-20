عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة الصيانة والترميم.. الأعلى للأثار يتفقد مشروعات أثرية في الإسكندرية

وفد من الأثار يتفقد
وفد من الأثار يتفقد المواقع الأثرية بالإسكندرية

أجرى وفد من المجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة بعض مشروعات الصيانة والترميم.

شملت الجولة تفقدية بمتحف المجوهرات الملكية المسجل في عداد الأثار الإسلامية بمنطقة أثار الإسكندرية ومتابعة لمشروع صيانة وترميم الباركية بقاعة F2 كما تم تفقد أعمال الصيانة والترميم التي تتم بقلعة قايتباي ومشروع تطوير حمامات القلعة الثلاثة.

مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية الحادية عشرة لتخرج شباب الصفوة الأفارقة

في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي.. نجوم الفن والإبداع يحتفلون بمئوية سيد درويش|صور

ضم الوفد  عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جولة تفقدية علي عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية برفقة محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية وعبد القادر وهبة المكتب الفني للأمين العام بحضور الدكتور شعبان عبد المنعم قطاع المشروعات وريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية أنجي حمدي وكيل المتحف لشؤون الأثريين وأخصائي الترميم الدقيق و محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي ومفتشي أثار القلعة.

ومن جانبه قال محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية تأتي تلك الجولة في ظل المتابعة من وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الاعلي للاثار قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية تطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

الاسكندرية أثار الإسكندرية الآثار الإسلامية اعمال الصيانة الصيانة والترميم الفن والإبداع المجلس الاعلى للاثار المجوهرات الملكية جولة تفقدية صالون أوبرا الإسكندرية قطاع المشروعات متحف المجوهرات الملكية محافظة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو باقتصادية القناة

المركزية لتطوير التعليم الفني تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بالمدارس التطبيقية

دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام

الإخوان يقتلون بعضهم.. مفاجآت في أحراز أحداث المنصة قبل الحكم|تفاصيل

الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبياء تزيد انتاجيته بنسبة 30%

عطل فني.. تحطم طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 في منطقة فورونيج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ