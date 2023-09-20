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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عطل فني.. تحطم طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 في منطقة فورونيج

طائرة Su-34
طائرة Su-34

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة من طراز Su-34 تحطمت في منطقة فورونيج الروسية، وتم إخراج طاقم الطائرة بسلام ولم يصابوا بأذى.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 20 سبتمبر 2023، حوالي الساعة 10:00 صباحًا، تحطمت طائرة من طراز Su-34 خلال رحلة تدريبية مقررة، وخرج اثنان من أفراد الطاقم منها وتم إجلاؤهما إلى المطار ولم يصابا بأذى".

ووفقا لـ وزارة الدفاع الروسية، تحطمت الطائرة المقاتلة بعيدا عن أي مناطق سكنية، لافته إلى أن الطائرة المقاتله لم تكن تحمل ذخيرة. 

وأوضحت الدفاع الروسيية في بيانها، أن عطلًا فنيًا قد يكون السبب وراء حادث تحطم الطائرة المقاتلة.

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