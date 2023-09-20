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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن بإجلاء أكثر من 2000 مدني من ناجورنو كاراباخ

قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات حفظ السلام الروسية تقوم بإجلاء أكثر من 2000 مدني من إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ سجلت العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "منذ الساعة 12:00 ظهرًا يوم 19 سبتمبر 2023، سجلت قوات حفظ السلام الروسية العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني على طول خط الاشتباك بأكمله".

ووفقا للبيان، قامت قوات حفظ السلام الروسية بترتيب إجلاء المدنيين من المناطق الأكثر تعرضًا للخطر في ناجورنو كاراباخ وتقديم المساعدة الطبية للجرحى.

وخلال النهار، تم إجلاء 469 شخصا من بينهم 185 طفلا، إلى حامية وحدة حفظ السلام الروسية، كما قدمت الفرقة الطبية للأغراض الخاصة الإسعافات الأولية لـ 9 جرحى مدنيين، بينهم 4 أطفال.

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