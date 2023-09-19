رسميا.. إيران تعترف بإقليم ناجورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن إيران تعترف بـ ناجورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان لكنها تدعو إلى حل المشاكل من خلال الحوار.

وأوضح كنعاني عبر قناة التليجرام الخاصة بـ وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران تعتبر ناجورنو كاراباخ جزءًا من أذربيجان، لافته إلى أن مشاكلها، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق وأمن مواطنيها، يجب حلها عن طريق الحوار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران لاستضافة اجتماع بصيغة 3+3 حول تسوية مشكلة قره باج.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقد اجتماعا مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان على هامش دورة الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب القناة الإيرانية، كان الوضع في ناجورنو كاراباخ من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وفي 19 سبتمبر، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ، حيث أعلنت أذربيجان أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.