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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

نظام غذائي يحمي من
نظام غذائي يحمي من الإصابة بأمراض القلب التاجيةش

هناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بأمراض القلب التاجية، والتي تصيب الشرايين، ومن بينها السمنة ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة واضطراب.

 

نظام غذائي يحمي من الإصابة بأمراض القلب التاجية

 

ويمكن لبعض العوامل الخارجية ايضا ان تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مثل: تراكم الدهون والتدخين والتوتر النفسي، بجانب التقدم في العمر والعوامل الوراثية.

 

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ويمكن لإتباع نظام غذائي صحي، أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويجب ان يعتمد هذا النظام على الحد من الاملاح والسكريات والدهون واللحوم والإقلال من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تجنب تناول الوجبات السريعة.

 

وأظهرت الدراسات أن نظام البحر المتوسط هو من اكثر الانظمة الذي يعتمد على هذه النصائح؛ حيث أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين” الطبي.

 

نظام غذائي يحمي من الإصابة بأمراض القلب التاجية

 

ويعتمد نظام البحر المتوسط على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والاعتماد على الزيوت النباتية، مثل : زيت الزيتون بدلا من الدهون الحيوانية كالزبدة، وتناول الأسماك بدلا من اللحوم.

 

وأفادت الدراسة، أنه بجانب أتباع نظام البحر الكتوسط فيجب اتباع نمط حياة صحي يقوم على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية،  والحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين.

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