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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احمي نفسك من الأزمات القلبية باتباع هذه النصائح الفعالة.. رقم 5 الأبرز

طرق الوقاية من الازمات
طرق الوقاية من الازمات القلبية  

تحدث النوبات القلبية ، أو الأزمات القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب. 

طرق الوقاية من الازمات القلبية

وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية، ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية، وأثناء الازمات القلبية، تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويطلق على الأزمات القلبية أيضًا اسم احتشاء عضلة القلب، ويمكن لإتخاذ بعض الخطوات اللازمة للوقاية من النوبات القلبية وإليك بعض الطرق لتجنب الإصابة بنوبة قلبية، ومن بينها :

 

طرق الوقاية من الازمات القلبية

 

_ اتباع نمط حياة صحي.

_ الإقلاع عن التدخين. 

_ الحافظ على وزن صحي مع نظام غذائي مفيد لصحة القلب. 

_ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام .

_ السيطرة على التوتر.

_ التحكم في الحالات المرضية الأخرى. 

_ قد تزيد بعض الحالات المَرَضية، مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري أن تزيد من خطر الإصابة بالازمات القلبية. 

وعند التعرض للازمات القلبية سابقا فيجب القيام بعدد من الفحوص الدورية المطلوبة، وتناوُل الأدوية حسب التوجيهات لحماية الحالة الصحية لقلبك وتحسينها.

الازمات الأزمات القلبية الشرايين القلب الكوليسترول

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