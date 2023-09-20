مشروع إنشاء موقف للسيارات بمدينة نخل تكلفته 20 مليون جنيه.. تفاصيل

تابع محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء ، يرافقه مهندس محمد جابر مدير الإدارة الهندسية و محمد سيد اسماعيل بالاداره الهندسية، مشروع انشاء موقف عمومي لسيارات مدينه نخل بتكلفه إجمالية ٢٠ مليون جنيه.

ويهدف المشروع لربط مدينه نخل بالمدن المجاوره ولتوفير وسيله مواصلات لانجاح التجمعات التنمويه بمركز نخل، في اطار اهتمام الدوله بتنميه وسط سيناء ،لتنفيذ خطه طموحه لدمج ابناء سيناء باعتبارهم شركاء في التنميه المستدامة.

أرضية الموقف:

ويقع المشروع علي مساحه ٤.٥ فدان والمقرر ان يتم تسليمه وافتتاحه في اعياد اكتوبر ٢٠٢٣م.، ..حيث تجري الان رصف ارضيه الموقف وتركيب مظلات السيارات والا توبيسات



ويشمل الموقف موقف سيارات اجره واتوبيسات وكافيتريا وساحات انتظار مسفلته بطول 3 كيلو محيطه بالموقف من جميع الجهات ومسجد وحمامات رجالي وحريمي ومبني لاداره الموقف.

و تقع مدينه نخل في منتصف الطريق الدولي من نفق الشهيد احمد حمدي وطابا ونويبع ومؤاني جنوب سيناء علي امتداد11 الف كيلو متر مربع والتي تعتبر محطه ترانزيت بمنتصف الطريق الدولي.