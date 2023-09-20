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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. إزالة الكثبان الرملية من داخل مدارس الحسنة بشمال سيناء

إزالة الكثبان الرملية
إزالة الكثبان الرملية من داخل أفنية المدارس بالحسنة

واصل مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  العمل في إزالة الكثبان الرملية من داخل  أفنية مدرسة جبل الحلال الابتدائيه و الاعداديه بقرية الغرقدة مركز الحسنة بوسط سيناء  لليوم الثالث على التوالي،  بناءاً على توجيهات محافظ شمال سيناء.


و قام المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس المركز ومدينة  الحسنة ، يرافقه محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة،  بالإشراف على إستكمال أعمال إزالة الكثبان الرملية من داخل افنية المدارس بقرى الحسنة.

 

الرمال العالقة:

وأكد بغدادي،  أنه تم تكليف الحملة الميكانيكية للدفع باللودر الخاص بمجلس المدينة والمعدات اللازمة لرفع وإزاحة جميع الرمال العالقة داخل المدرسة بفعل الرياح والتقلبات الجوية خلال الفترة الماضية.


وأكد رئيس المركز والمدينة ، على الإدارات المختصة باستمرار متابعة تنفيذ الأعمال لعودة الحياة الي طبيعتها داخل المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة ومنعا لحدوث أي أزمات.

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الحسنة مدارس الكثبان الرملية افنية

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