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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات وزير التنمية المحلية ..

رسميًا| تطبيق غلق المحلات التجارية في هذا الموعد.. و4000 جنيه غرامة للمخالفين

تطبيق مواعيد غلق
تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية

يومان فقط يفصلنا عن نهاية فصل الصيف، والذي تبدأ معه الحكومة في تطبيق مواعيد غلق المحلات في الشتاء، وذلك وفقًا للقرار الحكومي الصادر عن وزير التنمية المحلية. 

ويبدأ تطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة "المواعيد الشتوية" ، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 28 من شهر سبتمبر الجارى .

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وتطبق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة من مقاهى وكافيهات ومولات وورش اعتبارا من الخميس الاخير من كل شهر سبتمبر من كل عام الي الخميس الاخير من شهر ابريل من كل عام وذلك طبقا لقرارات اللجنة العليا للتراخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

 

عقوبات مشددة لمخالفي مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء

 

نص قانون عقوبات مخالفي مواعيد غلق المحلات في الشتاء،  على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة عقوبات غير الملتزمين ، والتي جاءت كالتالي: من يخالف القرار وتتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

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