حكاية مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر 1000 فرصة عمل للمصريين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" ، لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

جانب من مراسم التوقيع

توفير 1000 فرصة عمل

ووقع على العقد كل من المهندس عبد الناصر رفاعي، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والمهندس جون بركات، الرئيس التنفيذي لشركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات مليار يورو، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

وينفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3.5 مليون إطار سنويا توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.

وفي هذا السياق أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينج بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها، كما يستهدف المشروع توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات المدروسة التي نقوم بها لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة، كما أشار إلى أن المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور "شركة التنمية الرئيسية" الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية.

وقال وليد جمال الدين: تكمن أهمية هذا المشروع في توطين صناعة الإطارات محليا خاصة بعد وجود شريك فني فنلندي" بلاك دونتس" ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.

السيد خضر

المنطقة الاقتصادية للقناة

في هذا الصدد قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاستثمارات الضخمة والطاقة الإنتاجية العالية، له أهمية كبيرة من فى تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق التوازن فى الأسعار فى السوق خاصة فى ظل الحوافز التشجيعية المقدمة من الدولة المصرية من إعفاءات ضريبية وبيئة الأعمال المناسبة للاستثمارات حيث يعد إقامة مصنع لتصنيع الإطارات يمثل هذا الحجم والاستثمارات الضخمة فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المنطقة، وأن يساهم المشروع في تحسين معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للسكان المحليين، خاصة فى ظل تحسينات في البنية التحتية المحيطة به، مثل الطرق والشبكات الكهربائية والمرافق الأخرى ،وسيساهم في تطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل عام، مما يعزز قدرتها التنافسية ويجذب مزيد من الاستثمارات الأخرى ،توفير المنتجات المحلية حيث يعتبر إنتاج الإطارات المحلية مصدرا مهما للتحكم في التكاليف وتوفير المنتجات المحلية ، بدلاً من الاعتماد على استيراد الإطارات من الخارج، يمكن للمصنع المحلي تلبية الطلب المحلي وتوفير إطارات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه ايضاً يقلل من الاعتماد على الاستيراد ،تعزيز الصناعة والابتكار حيث يعد إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بطاقة إنتاجية كبيرة فرصة لتعزيز قطاع الصناعة المحلي وتعزيز الابتكار التقني، وقد تساهم عمليات البحث والتطوير في المصنع في تحسين تكنولوجيا تصنيع الإطارات وتطوير منتجات جديدة وأكثر فعالية من حيث استهلاك الوقود والأداء ، تعزيز الصادرات من خلال إنتاج الإطارات المحلية عالية الجودة وبطاقة إنتاجية كبيرة.

وأكمل: يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات وتوسيع نطاق التجارة الخارجية، وبالتالى يلعب المصنع دورا استراتيجيا في تعزيز الصادرات وزيادة العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات للبلد ،وبالتالى إن إقامة مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات يعد خطوة مهمة وذات أهمية كبيرة في تنمية القطاع الصناعي والاقتصادي في المنطقة مما يسهم في توفير فرص عمل، تحسين البنية التحتية، تعزيز الصناعة المحلية، تعزيز الابتكار التقني، وزيادة الصادرات. كما يعد مثالاً للاستثمار الضخم والتزام الشركات بتطوير المشاريع الصناعية في المناطق الاقتصادية الحيوية وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد نشاطاً ملحوظا خلال الفترة الاخيرة من خلال اجراءها لعمليات ترويج للاستثمارات التي من المخطط اجراءها ، فهناك جولات خارجية وهناك مشاركات في مؤتمرات وتواصل مع الكيانات الاقتصادية الكبرى مما كان له كبير الاثر في توقيع عقود انشاء العديد من المصانع والتي كان اخرها انشاء مصنع لتصنيع اطارات السيارات على مساحة 400 الف متر باستثمارات تصل الى مليار يورو وهو الامر الذي يعبر عن نجاح الجهود التي يتم بذلها من الهيئة.

وأضاف جاب الله - خلال تصريحات لــ"صدى البلد": من جانب آخر فإن هذا المصنع يعد خطوة هامة من خطوات التشغيل، وخلق فرص عمل للمصريين، ومن ناحية ثالثة فيمكن لهذا المصنع ان يمد السوق المحلية بطاقة انتاجية كبيرة بنحو 7 ملايين إطار سنوياً عند اكتمال مراحل المشروع، مما يترتب عليه تقديم منتج جيد بسعر معتدل الى السوق المحلية، على ان يتم تصدير ما يزيد الى الاسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المصنع يعد خطوة من خطوات تطوير محور قناة السويس، فضلاً عن أنه خطوة من تحقيق المستهدفات المتعلقة بانشاء قاعدة صناعية كبيرة في هذه المنطقة.