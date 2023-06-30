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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح أول عملية تموين سفن وتوطين صناعة الإطارات بـ اقتصادية قناة السويس

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد، وبذلك تدخل خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بمواني المنطقة الاقتصادية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية، حيث تنفيذ خدمة تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بعد تزويدها من البارجة DILOS التابعة لشركة MINERVA بسعة 380 طن مازوت 

 

 استغرقت عملية التموين 3 ساعات بميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس طبقاً للاشتراطات البيئية والأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن.

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توطين صناعة الإطارات

كما وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروع لشركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات بمساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة داخل المطور شركة التنمية الرئيسية الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية لقناة السويس  باستثمارات 750 مليون يورو ويستهدف إنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي ويوفر المشروع 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

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