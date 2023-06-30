بعد صلاة الجمعة.. محافظ بورسعيد يهنئ المصلين بعيد الأضحى المبارك

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بنطاق حي العرب ، وسط أبناء المحافظة و عدد من القيادات التنفيذية والدينية.

وقدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهاني القلبية للمصليين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشاطىء IMG-20230630-WA0040 IMG-20230630-WA0039 IMG-20230630-WA0041 IMG-20230630-WA0042 IMG-20230630-WA0037 IMG-20230630-WA0033 IMG-20230630-WA0034 IMG-20230630-WA0035 IMG-20230630-WA0038 IMG-20230630-WA0036

وجاءت خطبة الجمعة ، حول الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام ، ثم صافح المحافظ المصلين والمواطنين وهنأهم بعيد الأضحى ، داعيا المواطنين باستغلال أجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر، والاستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة.

وحرص محافظ بورسعيد على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين عقب الصلاة، متبادلا معهم التهاني بمناسبة العيد، داعيا الله ان يعاد عيد الأضحى على بلدنا الحبيبة بالخير والبركات.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك الآلاف من أهالي المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، عقبها زيارة عدد من المؤسسات الأمنية و دور الرعاية ، فضلا عن مشاركة المواطنين الاحتفال بالميادين و الحدائق العامة.