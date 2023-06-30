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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد صلاة الجمعة.. محافظ بورسعيد يهنئ المصلين بعيد الأضحى المبارك

محافظ بورسعيد يؤدي
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشاطىء

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بنطاق حي العرب  ، وسط أبناء المحافظة و عدد من القيادات التنفيذية والدينية. 

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وقدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهاني القلبية للمصليين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشاطىء

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وجاءت خطبة الجمعة ، حول الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام ، ثم صافح المحافظ المصلين والمواطنين وهنأهم بعيد الأضحى ،  داعيا المواطنين باستغلال أجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر،  والاستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة.

وحرص محافظ بورسعيد على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين عقب الصلاة،  متبادلا معهم التهاني بمناسبة العيد،  داعيا الله ان يعاد عيد الأضحى على بلدنا الحبيبة بالخير والبركات.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك الآلاف من أهالي المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي،  عقبها زيارة عدد من المؤسسات الأمنية و دور الرعاية ،  فضلا عن مشاركة المواطنين الاحتفال بالميادين و الحدائق العامة.

بورسعيد الحدائق العامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خطبة الجمعة عيد الأضحى المبارك مسجد الشيخ زايد

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