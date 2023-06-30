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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ثالث أيام العيد.. توافد الرحلات على بورسعيد لزيارة جبال ملح بورفؤاد

شاهد ثالث ايام العيد
شاهد ثالث ايام العيد توافد الرحلات على بورسعيد لزيارة جبال م

تشهد محافظة بورسعيد اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالاً كبيراً من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

شاهد ثالث ايام العيد توافد الرحلات على بورسعيد لزيارة جبال ملح بورفؤاد

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وتوافد المئات من رحلات اليوم الواحد على بورسعيد منذ الصباح الباكر لزيارة معالم مدينة بورفؤاد التاريخية بالإضافة إلى زيارة جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد وزيارة فيلا الرئيس الراحل أنور السادات والتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الإسلامي بمدخل مدينة بورفؤاد وميدان الملك فؤاد .

شاطئ بورسعيد كامل العدد ثالث أيام العيد.. والزائرون يشيدون بالاهتمام والنظافة

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وتسابقت أعداد كبيرة، من الزائرين  على السباحة داخل مياه شاطىء مدينة بورفؤاد، واللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي علي ساحل البحر المتوسط الممتد من بورسعيد الى بورفؤاد هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" إلى جانب انتشار المنقذين بطول الشاطىء تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر.

بورسعيد بورفؤاد التقاط الصور التذكارية الرئيس الراحل انور السادات هيئة قناة السويس ثالث أيام عيد الأضحى ساحل البحر المتوسط

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