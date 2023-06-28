في أول أيام عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يزور مجمع الشفاء الطبي

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على زيارة مجمع الشفاء الطبي في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قدم التهنئة للمرضي وأطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بعيد الأضحى المبارك.

والتقي محافظ بورسعيد بعدد من المرضي مقدماً لهم خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل، ورافق المحافظ خلال الزيارة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمد الكيكي مدير المستشفيات والدكتور حازم شوشة مدير المجمع.

في اول ايام عيد الاضحى المبارك محافظ بورسعيد يزور مجمع الشفاء الطبي IMG-20230628-WA0082 IMG-20230628-WA0081 IMG-20230628-WA0085 IMG-20230628-WA0086 IMG-20230628-WA0083 IMG-20230628-WA0084 IMG-20230628-WA0080 IMG-20230628-WA0079

وتفقد محافظ بورسعيد عددا من الأقسام داخل المستشفى، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفى ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضي وسرعة الاستجابة لمطالبهم، مشددا علي تواجد أطقم الأطباء والتمريض علي مدار 24 ساعة بأقسام الاستقبال والطوارئ لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.