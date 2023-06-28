عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تهيئة المناخ المناسب لأبناء بورسعيد وزائريها| شاهد

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد االأضحي المبارك من الأجهز

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. 

جاء ذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب بورسعيد، عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب والأنبا تادرس مطران مطران بورسعيد ورجال الكنيسة . 

محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد االأضحي المبارك من الأجهزة التنفيذية والشعبية

IMG_20230628_152119_359
IMG_20230628_152119_359
IMG_20230628_152119_995
IMG_20230628_152119_995
IMG_20230628_152119_258
IMG_20230628_152119_258
IMG_20230628_152017_763
IMG_20230628_152017_763
IMG_20230628_151912_575
IMG_20230628_151912_575
IMG_20230628_151912_162
IMG_20230628_151912_162
IMG_20230628_123444_056
IMG_20230628_123444_056
IMG_20230628_123426_571
IMG_20230628_123426_571
IMG_20230628_123425_772
IMG_20230628_123425_772
IMG_20230628_123426_388
IMG_20230628_123426_388
IMG_20230628_123331_815
IMG_20230628_123331_815
IMG_20230628_123331_470
IMG_20230628_123331_470
IMG_20230628_123331_874
IMG_20230628_123331_874
IMG_20230628_123331_127
IMG_20230628_123331_127
IMG_20230628_123331_438
IMG_20230628_123331_438

 وهنأ محافظ بورسعيد جموع الحاضرين، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد ،  و شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان و الرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة

 كما رحب بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط، مؤكدًا أنه ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان، مشيدًا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

كما أشاد المحافظ خلال اللقاء، بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وأثناء عيد الأضحى التي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد على ساحات ومساجد صلاة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها، التي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية، ويشيد بها القاصي والداني، والمشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات وبمختلف الأحياء.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك. 

وتطرق المحافظ للحديث عن الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام ماضية، وذلك بالتزامن مع ذكرى ٣٠ يونيه، مشددًا على أهمية وعي المواطن بجهود الدولة في كل القطاعات، والتصدي لمحاولات تضليل وتخريب الأفكار .

واستمع اللواء عادل الغضبان لآراء الحضور حول التنمية التي تشهدها بورسعيد ومقترحاتهم نحو مزيد من التطوير، والذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية على الجهود غير المسبوقة التي ساهمت في تحقيق النهضة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك| صور

محافظ بورسعيد يشارك أعضاء وطلائع مركز شباب الشيخ زايد فرحتهم بالعيد| شاهد

من جانبه، وجه مطران بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد وأبناء بورسعيد بمناسبة حلول عيد الاضحى، مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاعياد والأفراح.

ووجه الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة،  متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين  الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة 

ووجه نواب محافظة بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد والحضور ،  معربين عن سعادتهم لمشاركة الأهالي بفرحة العيد،  
وأشاد  نواب محافظة بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية، للخروج بهذا الشكل المشرف لمحافظة بورسعيد خلال العيد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شارك الآلاف من أهالي الحي الإماراتي ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الشيخ زايد  ، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بورسعيد أخبارمحافظة بورسعيد الشخصيات العامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حلول عيد الأضحى المبارك رجال الكنيسة عيد الأضحى المبارك مجلس الشيوخ محافظ بورسعيد مجلس النواب مطران بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

ترشيحاتنا

الزراعة: بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على الأضاحي في مجازر منى

الأهلي السعودي يرسل عرضًا رسميًا إلى برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي

أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

التعجل في الحج.. معناه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

فيديو

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ