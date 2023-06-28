الغضبان: جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تهيئة المناخ المناسب لأبناء بورسعيد وزائريها| شاهد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب بورسعيد، عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب والأنبا تادرس مطران مطران بورسعيد ورجال الكنيسة .

محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد االأضحي المبارك من الأجهزة التنفيذية والشعبية IMG_20230628_152119_359 IMG_20230628_152119_995 IMG_20230628_152119_258 IMG_20230628_152017_763 IMG_20230628_151912_575 IMG_20230628_151912_162 IMG_20230628_123444_056 IMG_20230628_123426_571 IMG_20230628_123425_772 IMG_20230628_123426_388 IMG_20230628_123331_815 IMG_20230628_123331_470 IMG_20230628_123331_874 IMG_20230628_123331_127 IMG_20230628_123331_438

وهنأ محافظ بورسعيد جموع الحاضرين، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد ، و شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان و الرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة

كما رحب بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط، مؤكدًا أنه ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان، مشيدًا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

كما أشاد المحافظ خلال اللقاء، بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وأثناء عيد الأضحى التي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد على ساحات ومساجد صلاة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها، التي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية، ويشيد بها القاصي والداني، والمشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات وبمختلف الأحياء.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك.

وتطرق المحافظ للحديث عن الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام ماضية، وذلك بالتزامن مع ذكرى ٣٠ يونيه، مشددًا على أهمية وعي المواطن بجهود الدولة في كل القطاعات، والتصدي لمحاولات تضليل وتخريب الأفكار .

واستمع اللواء عادل الغضبان لآراء الحضور حول التنمية التي تشهدها بورسعيد ومقترحاتهم نحو مزيد من التطوير، والذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية على الجهود غير المسبوقة التي ساهمت في تحقيق النهضة ببورسعيد.

من جانبه، وجه مطران بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد وأبناء بورسعيد بمناسبة حلول عيد الاضحى، مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاعياد والأفراح.

ووجه الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة

ووجه نواب محافظة بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد والحضور ، معربين عن سعادتهم لمشاركة الأهالي بفرحة العيد،

وأشاد نواب محافظة بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية، للخروج بهذا الشكل المشرف لمحافظة بورسعيد خلال العيد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شارك الآلاف من أهالي الحي الإماراتي ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الشيخ زايد ، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.