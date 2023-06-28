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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك| صور

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الأضحى

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أسمى معاني  التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري وعدد من القيادات الأمنية،  وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

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وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك| صور

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وأضاف المحافظ بأن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الأضحى بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن مشيرا بان الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

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