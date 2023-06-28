قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أسمى معاني التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك| صور IMG-20230628-WA0026 IMG-20230628-WA0028 IMG-20230628-WA0031 IMG-20230628-WA0033 IMG-20230628-WA0029 IMG-20230628-WA0030 IMG-20230628-WA0027 IMG-20230628-WA0032 IMG-20230628-WA0025

وأضاف المحافظ بأن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الأضحى بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن مشيرا بان الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.