لتميزها فى تغطية أخبار العملية بموضوعية.. تعليم بورسعيد يكرم صدى البلد

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد ، موقع وقناة صدى البلد ممثلة فى مدير مكتب بورسعيد الإعلامي محمد الغزاوى خلال احتفالية كبرى شهدت تكريم عدد من الطلاب والمعلمين ومديري المدارس و الموجهين للتميز فى الأنشطة واجتياز الدورات التدريبية بالإضافة إلى نجاح الصفوف الأولى فى تنفيذ محاكاة لبيك اللهم لبيك عن مناسك الحج والتى شهد فاعلياتها واشاد بها اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

جاء تكريم صدى البلد فى صدارة تكريم ٤ مؤسسات أعلامية حرصت وكيل تعليم بورسعيد على تكريمهم ممثلين فى مديرى مكاتبهم بمحافظة بورسعيد خلال الفاعلية التى عقدت بقاعة مؤتمرات مديرية التربية و التعليم و التى شهدها الأستاذ على الالفي نقيب المعلمين و الأساتذة محمود بدوى مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية ولفيف من مديري الإدارات التعليمية و قيادات التعليم بالمحافظة .

واثنت وكيل تعليم بورسعيد على الأداء الإعلامي المهنى للمؤسسات الاعلامية المكرمة والذي يتعامل مع المواقف و الفعاليات التعليمية فى المحافظة بكل مهنية وحيادية تامة مستند على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية و نقل كل جوانب الموضوعات غبر منقوصة لايضاح الحقائق للرأي العام.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن الإعلام شريك أساسي فى كل مناحى العملية التعليمية كونه النافذة التى يطل منها المواطن على كافة المعلومات ويتعرف من خلالها على الحقائق كاملة وهو ما يلزم نشرها بكل مهنية وحيادية تامة .



وقالت وكيل وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد، إن الإعلام الناجح هو من يبحث عن المعلومة الصحيحة و المتكاملة لتوعية الرأى العام وليس الباحث عن الاسبقية والترند بنشر معلومات مغلوطة ومنقوصة تحدث اثارة وبلبلة للرأي العام.

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وناشدت وكيل تعليم بورسعيد ، أولياء الأمور و العاملين داخل المنظومة التعليمية بكل مستوياتهم الوظيفية داخل المدارس و الإدارات التعليمية و الإدارات المركزية بعدم الانسياق وراء الاخبار المغلوطة و المنقوصة وتناقلها واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

واختتمت وكيل تعليم بورسعيد ، حديثها خلال بتوجيه الشكر إلى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الاعلامية المكرمة ورؤساء التحرير لتلك المؤسسات بوجه عام ورؤساء اقسام التعليم و المحافظات بتلك المؤسسات بوجه خاص وخصت بالشكر مدير مكاتب ومراسلي تلك المؤسسات على أرض بورسعيد .