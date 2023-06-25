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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ابتكرت إنارة بدون كهرباء.. تعليم بورسعيد يكرم الطالبة فاطمة عبد العزيز

تكريم طالبة ابتكرت
تكريم طالبة ابتكرت إنارة بدون كهرباء أو خلايا شمسية

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الطالبة فاطمة عبد العزيز المقيدة بالصف الثالث قسم الكهرباء بمدرسة الشهيد المجند محمد محمود أبو جمرة الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة بمدينة بورفؤاد.

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وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل تعليم بورسعيد أن الطالبة عرضت ابتكارها الخاص بتوفير الإنارة بدون كهرباء وبدون استخدام خلايا شمسية أو ضوئية باستخدام فوسفور سيليكوني من الجيل الثالث للإضاءة 3d light.

ووجهت وكيل أول وزارة التعليم ببورسعيد بتشكيل لجنة متخصصة من التربية والتعليم والتعليم العالى لدراسة الابتكار وأخذ خطوات جادة لتسجيل براءة اختراع باسم الطالبة ثم تسويق المنتج محليا ودوليا لتحقيق الاستفادة القصوى من العقول المصرية النابغة.

تكريم طالبة ابتكرت إنارة بدون كهرباء أو خلايا شمسية

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جاء ذلك بحضور هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني وهاني الهلباوي مدير المدرسة وخالد عبد الحميد وكيل المدرسة وولي أمر الطالبة.

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