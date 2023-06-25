وكيل تعليم بورسعيد تكرم طلاب محاكاة "لبيك اللهم لبيك" و24 مدير مدرسة

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، 96 طالبا وطالبة أبطال محاكاة "لبيك اللهم لبيك"، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

يأتي ذلك بحضور علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة آمال شعبان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وولاء سيف موجه أول الصفوف الأولى.

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وخلال كلمتها للحضور، وجهت وكيل تعليم بورسعيد، الشكر لكل القائمين على المبادرة وللطلاب المشاركين الأبطال الحقيقيين للمبادرة التي أقيمت بحضور السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بنادي المعارف الرياضي بهدف تعليم الأطفال مناسك الحج والعمرة من خلال محاكاة واقعية لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن محاكاة لبيك اللهم لبيك حققت نجاحا مبهرا نتيجة الإعداد الجيد من فريق العمل وتعاون طاقم الإشراف لهذا العمل مع الطلاب المشاركين وأولياء الأمور مما جعلها تتصدر وسائل الإعلام بالشكل اللائق بمكانة تعليم بورسعيد وسط محافظات الجمهورية.

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كما كرمت وكيل أول الوزارة 24 مدير مدرسة بالمرحلة الابتدائية للمشاركة في هذه المبادرة بهذا العدد الكبير من الطلاب وكذلك طاقم توجيه الصفوف الأولى المشرفين على المبادرة موجهة لهم الشكر ومتمنية لهم المزيد من النجاح والتوفيق.