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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتفقد ساحة "الصفا" داخل ميناء غرب بورسعيد

الغضبان يتفقد ساحة
الغضبان يتفقد ساحة " الصفا " داخل ميناء غرب بورسعيد

 تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ساحة " الصفا  للكشف ومعاينة البضائع " داخل ميناء غرب بورسعيد ،  لمتابعة سير العمل داخلها في حركة الكشف عن البضائع ومعاينتها، خلال جولته الميدانية اليوم على جمارك بورسعيد. 

تفاصيل تفقد وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد عمليات إعادة ضخ مياه الشرب للباسلة

جهود مكثفة على مدار الساعة لإعادة ضخ المياه بكامل قوتها لمحافظة بورسعيد

والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بالساحة للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة وسرعتها.

الغضبان يتفقد ساحة " الصفا " داخل ميناء غرب بورسعيد

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وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أهمية التطور الذى يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الحالية، حيث يعد الميناء بجانب ميناء شرق بورسعيد من دعائم الاقتصاد والاستثمار،  مشيرا إلى انه تم تطوير ميناء غرب ،  ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع المختلفة ، من خلال تطوير البنية التحتية للميناء.

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