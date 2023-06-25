تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ساحة " الصفا للكشف ومعاينة البضائع " داخل ميناء غرب بورسعيد ، لمتابعة سير العمل داخلها في حركة الكشف عن البضائع ومعاينتها، خلال جولته الميدانية اليوم على جمارك بورسعيد.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بالساحة للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة وسرعتها.

الغضبان يتفقد ساحة " الصفا " داخل ميناء غرب بورسعيد IMG-20230625-WA0032 IMG-20230625-WA0030 IMG-20230625-WA0035 IMG-20230625-WA0031 IMG-20230625-WA0038 IMG-20230625-WA0036 IMG-20230625-WA0033 IMG-20230625-WA0034



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أهمية التطور الذى يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الحالية، حيث يعد الميناء بجانب ميناء شرق بورسعيد من دعائم الاقتصاد والاستثمار، مشيرا إلى انه تم تطوير ميناء غرب ، ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع المختلفة ، من خلال تطوير البنية التحتية للميناء.