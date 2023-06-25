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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جهود مكثفة على مدار الساعة لإعادة ضخ المياه بكامل قوتها لمحافظة بورسعيد

وزير الاسكان ومحافظ
وزير الاسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدا محطة مياه الرسوة

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محطة مياه شرب الرسوة جنوب بورسعيد، للوقوف على معدلات ضخ المياة للمحطة من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب،  رافقهما خلال الجولة بعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة،  وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  وممثلي وزارة الري،  وممثلي هيئة قناة السويس.

وزير الاسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدا محطة مياه الرسوة

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واستمع الوزير والمحافظ لشرح حول نسب ومعدلات المياه التي تستقبلها المحطة، فضلا عن مدى انتظام العمل بها، كما استمعا من المهندسين المسئولين عن المحطة حول أسباب ضعف ضخ المياة للمحافظة، والحلول السريعة للانتهاء من إعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد في أقرب وقت ممكن.

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وكان وزير الاسكان ومحافظ بورسعيد قد تفقدا سير العمل في إعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب،  صباح اليوم،  حيث تتواصل الجهود من كافة الجهات المعنية لإحتواء الازمة و ضخ المياة للمحافظة بكامل قوتها في أقرب وقت.

بورسعيد أخبار محافظ بورسعيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف جنوب بورسعيد مجلسي النواب والشيوخ محافظ بورسعيد

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