ميمي عبد الرازق: جمهور المصري متعطش للتتويج ببطولة ونتمنى اللعب في بورسعيد

أعرب ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، عن سعادته بالفوز على فريق فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 1 ، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية المحترفة، ليحجز الفريق البورسعيدي مقعده في نهائي البطولة وينتظر الفائز من الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا .

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "المصري كان الأفضل أمام فيوتشر، ونجحنا في السيطرة على مدار شوطي المباراة.

وأكمل: الجمهور متعطش للتتويج ببطولة ، فكانت آخر بطولة للفريق لقب كأس مصر عام 1998 ، ولذلك نسعى للتتويج بلقب كأس الرابطة لإسعاد جمهور بورسعيد الذي يستحق منا أن نبذل قصارى جهدنا كجهاز فني ولاعبين من أجله .



وأضاف: “النادي المصري يتعرض لظلم شديد بسبب خوض مبارياته خارج بورسعيد حتى الآن، ولا نعلم السبب ونتمنى العودة إلى ملعبنا، فلا توجد خلافات مع النادي الأهلي وكنا أول من تقدم بتهنئة القلعة الحمراء بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا”.