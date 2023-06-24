محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي مبادرة اسبقني بخطوة.. تفاصيل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، و الدكتورة رانيا علواني عضو الجمعية وبطلة السباحة العالمية، بمكتبة بالديوان العام.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في تنفيذ مبادرة اسبقني بخطوة على أرض بورسعيد للتوعية ضد الأورام السرطانية، بالتزامن مع التطور الغير مسبوق في القطاع الصحي، معربا عن فخره بتسلم السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لوثيقة دخول موسوعة جينيس العالمية على أرض بورسعيد ، وتنفيذ أكبر شعار للتوعية بمرض السرطان في العالم، والذي وصلت مساحته لـ 5750 متر، تحت اسم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية التي اُطلقت في 11 يونيو الجاري، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة أصحبت مستعدة لاستقبال الغعاليات المحلية والدولية، نتيجة للتطورات التي جرت في الٱونة الاخيرة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للمبادرات التي تهدف للاهتمام بالصحة العامة للمواطن.

و عقدت فعاليات الاحتفال بتحقيق الرقم القياسي العالمي، في محافظة بورسعيد، تحت شعار «اسبقي بخطوة» بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وشركة فايزر للمستحضرات الدوائية، وبحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وبعض الجهات المعنية، والخبراء المتخصصين في هذا الملف الصحي.

وأهدى وزير الصحة والسكان، هذا الإنجاز العالمي إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي، وعلى رأسه ملف الأورام السرطانية.

جدير بالذكر، أن المبادرة سجلت علي مستوي الجمهورية 97 ألفا و470 مواطنًا بالاستبيان الإلكتروني للمبادرة، وتم تحويل 1960 مواطنا، لإجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة للكشف المبكر عن أورام الرئة، وتحويل 9925 مواطن للفحص الطبي للكشف عن أورام القولون، وتحويل 1902 مواطن لإجراء اختبار طبي ضمن فحوصات أورام البروستاتا، وتحويل 727 سيدة للكشف عن سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم خدمة مشروع الإقلاع عن التدخين لـ2290 مواطنا.

وأكد الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن محافظة بورسعيد، من أوائل المحافظات التي حققت نجاحا مشهودًا في مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة دعم صحة المرأة، واستطاعت أن تحقق أهدافها المرجوة، كما أشاد بالتعاون والتنسيق المستمر جنبًا إلى جنب مع محافظة بورسعيد، وفضلا عن الدعم الكبير من محافظ بورسعيد و حرصه على استمرار تقديم أوجه الدعم لضمان استمرار الجهود المبذولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتوعية بالوقاية من الأمراض السرطانية بين المواطنين.