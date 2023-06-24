لمناقشة عدة موضوعات تهم المواطنين.. محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد، وهم عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، بمكتبه بالديوان العام،.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية بين محافظ بورسعيد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمد جسور الصلة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول مختلف القضايا التي تهم الشارع البورسعيدي.

وفي بداية اللقاء، قدم نواب بورسعيد التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متمنين أن تعاد هذه المناسبات على مصر وأبنائها في أفضل حال.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء عادل الغضبان مع نواب محافظة بورسعيد، عددا من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي، وعلى رأسها أزمة ضعف ضخ المياة لمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على متابعته لحظة بلحظة لمستجدات العمل في إعادة ضخ المياه من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب لمحطة الرسوة ببورسعيد، مؤكدا أنه هناك جهود مكثفة من الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من إعادة ضخ المياه للمحافظة

وشهد اللقاء، مناقشة ٱليات تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة و توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لاحتواء الموقف وإنهاء أزمة ضعف ضخ المياة لمحافظة بورسعيد، و ايضا مناقشة الحلول اللازمة لمنع حدوث هذه الأزمة مجددا.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوفد النواب على تهنئتهم، مشيدا بدور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، والتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة بما يخدم المواطن في المقام الأول.