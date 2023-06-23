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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختبار طبي للاعب المصري حسين السيد ومحاولات من أجل لحاقه بمباراة فيوتشر

حسين السيد لاعب المصري
حسين السيد لاعب المصري

يخضع حسين السيد ظهير ايسر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الجمعة لاختبار طبي أخير بواسطة الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق وذلك للتأكد من مدى إمكانية خوضه لمباراة المصري أمام فيوتشر بالدور نصف النهائي لكأس الرابطة والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.


تأتي تلك الخطوة بعد شكوى لاعب المصري من شد بالعضلة الأمامية ، خضع معه اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف، فيما يأتي اختبار اليوم للتأكد من مدى تماثله التام للشفاء . 

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هذا ويفضل الجهاز الطبي للنادى المصري عدم المجازفة بمشاركة اللاعب قبل التأكد من شفائه التام تخوفًا من تفاقم الإصابة.

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