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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة يتفقد الجناح البحري بمستشفى السلام في بورسعيد | شاهد

وزير الصحة يتفقد
وزير الصحة يتفقد سلام بورسعيد البحرى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد بعد أعمال تطويره، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وزير الصحة يتفقد سلام بورسعيد

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وأطلع وزير الصحة ومحافظ بورسعيد على المبنى الجديد الذي يتكون المبنى من 7 أدوار، ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

وصول وزير الصحة إلى بورسعيد لافتتاح وتفقد منشآت طبية.. صور وفيديو

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وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وعقدا اجتماعا بينهما بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

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