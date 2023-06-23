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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول وزير الصحة إلى بورسعيد لافتتاح وتفقد منشآت طبية.. صور وفيديو

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الصحة

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية.

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واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الصحة لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الصحة

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ومن المنتظر أن يفتتح وزير الصحة ومحافظ بورسعيد مجمع الشفاء الطبي نطاق حي المناخ، ومبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، ويتفقدا مستشفى الصحة النفسية، وحضور فعالية طبية في ساحة مصر.

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