محافظ بورسعيد يشيد بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة "باب 20"

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، خلال جولته الميدانية، سير وانتظام العمل داخل مجمع المنطقة الحرة، بجمارك بورسعيد " باب 20 " والمسئول عن الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بمجمع المنطقة الحرة، وكذلك المترددين على المجمع، للتأكد من توافر المناخ المناسب لأداء العمل بدقة وانتظام، مؤكدا تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بالمجمع، وتماشيا مع أعمال التطوير التي شهدتها مختلف المؤسسات بمحافظة بورسعيد.

وأطلع محافظ بورسعيد على انتظام العمل داخل أقسام المجمع، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للمترددين على المجمع، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة التي تساهم في سرعة وإنجاز المهام.

محافظ بورسعيد يشيد بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة بباب 20 IMG-20230625-WA0045 IMG-20230625-WA0043 IMG-20230625-WA0044 IMG-20230625-WA0042 IMG-20230625-WA0039 IMG-20230625-WA0032 IMG-20230625-WA0040 IMG-20230625-WA0030 IMG-20230625-WA0035 IMG-20230625-WA0031

وأشاد محافظ بورسعيد بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة بباب 20 ، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمترددين على المجمع ، مشددا على استمرار تطوير المجمع، تماشيا مع عمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة.