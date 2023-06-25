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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة "باب 20"

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة بباب

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، خلال جولته الميدانية،  سير وانتظام العمل داخل مجمع المنطقة الحرة، بجمارك بورسعيد "  باب 20 " والمسئول عن الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بمجمع المنطقة الحرة، وكذلك المترددين على المجمع، للتأكد من توافر المناخ المناسب لأداء العمل بدقة وانتظام، مؤكدا تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بالمجمع، وتماشيا مع أعمال التطوير التي شهدتها مختلف المؤسسات بمحافظة بورسعيد.

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وأطلع محافظ بورسعيد على انتظام العمل داخل أقسام المجمع، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للمترددين على المجمع، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة التي تساهم في سرعة وإنجاز المهام.

محافظ بورسعيد يشيد بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة بباب 20

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وأشاد محافظ بورسعيد بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة بباب 20 ، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمترددين على المجمع ، مشددا على استمرار تطوير المجمع،  تماشيا مع عمليات التطوير التى شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة.

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