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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد يهنئ المصري بالتأهل لنهائي كأس الرابطة

جماهير النادى المصري
جماهير النادى المصري

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لجماهير وإدارة المصري بالتأهل المستحق لنهائى بطولة كاس الرابطة بعد الفوز الغالى على فيوتشر 3/1 بركلات الترجيح فى اللقاء الذى اقيم باستاد برج العرب. 


وأشاد محافظ بورسعيد بالاداء الجيد للاعبى المصري وجهازهم الفنى بقيادة الدكتور ميمى عبد الرازق مشيرا لعطاءهم المخلص طوال اللقاء وحتى ركلات الحسم فى النهاية.


واكد اللواء عادل الغضبان ان الشكل المشرف للالاف من مشجعى المصري الاوفياء الذين ساندوا الفريق بمدرجات برج العرب تحول الى ملحمة جماهيرية رائعة وكانت خير عون للفريق على اقتناص النتيجة المأمولة فى النهاية. 

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ووجه محافظ بورسعيد التهانى لرئيس المصري كامل أبو على والذى تقدم صفوف مشجعى المصرى ومجلس الإدارة باللقاء وكان حضوره حافزا للجميع على مضاعفة العطاء من أجل الفوز. 
وتمنى المحافظ للفريق الأول مواصلة الاداء الجيد باللقاء النهائى لإحراز كاس البطولة وإهداءها لجماهير المصرى المخلصة.

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