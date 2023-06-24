تعرف على تشكيلة المصري لمباراته أمام فيوتشر بكأس الرابطة

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.



وضمت التشكيلة عصام ثروت لحراسة مرمى المصري، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الدفاع ، ايزي ايميكا ، زياد كمال كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد جريندو ،الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كل من محمود جاد ، أسامة الجزار ، حسن علي ، عماد بوبكر ، محمد دبش ، أحمد عماد ، حسام جريشة ، عبده يحيى ، فرانك ايتوجا