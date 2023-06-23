تأكد غياب إسلام عطية عن قائمة المصري لمباراة فيوتشر بكأس الرابطة

تأكد غياب إسلام عطية لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.



وأكد الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق الأول للنادى المصري أن اللاعب خضع خلال الأيام القليلة الماضية لفحوصات طبية باستخدام الأشعة التشخيصية.

وأضاف الألفي إن الفحوصات أثبتت إصابة لاعب المصري بتمزق خفيف في العضلة الأمامية يستوجب معه الحصول على راحة سلبية قبل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف سرعة عودة اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق.