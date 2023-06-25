تعليم بورسعيد تبحث مع الأبنية التعليمية خطة صيانة المدارس

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، المهندس حمودة نعمان بدر مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد بمكتبها بديوان المديرية.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لخطة الإنشاءات والصيانة بالمدارس تحت مظلة التعاون المشترك بين الهيئة ومديرية التربية والتعليم.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام الشكر والتقدير لمدير عام الهيئة على التعاون المثمر والبناء لافتة إلى ان محافظة بورسعيد تشهد طفرة كبيرة في برنامج الصيانة للأبنية التعليمية.