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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد .. تكريم 15 مدربا ضمن برنامجتدريب معلمي اللغة الانجليزية

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجل

 كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، 15 مدربا ضمن البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وكيل تعليم بورسعيد البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية استهدف تدريب

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جاء ذلك بحضور علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد و محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و رضا الجوهري موجه عام اللغة الإنجليزية.

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أشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية نتاج التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني واستهدف تدريب 553 من معلمي اللغة الإنجليزية بالمحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية استهدف تدريب 5

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ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد إلى أن البرنامج الوطني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية "TEA" انعقد في الفترة من 12 نوفمبر 2022 حتى 11 مارس الماضي واشتمل على مجموعة من الضوابط منها على سبيل المثال تدريب المدربين وجهًا لوجه، وعمل اختبارات قبلية وأخرى بعدية لكل محتوى.

وقامت وكيل تعليم بورسعيد بتوزيع شهادات التقدير الممنوحة للمدربين من المجلس الثقافي البريطاني بالإضافة لشهادات التقدير الممنوحة لهم من المديرية متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

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