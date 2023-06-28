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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك أعضاء وطلائع مركز شباب الشيخ زايد فرحتهم بالعيد| شاهد

كرنفالات شعبية و
كرنفالات شعبية و مظاهر البهجة بمركز شباب إماراتي بورسعيد بحض

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  خلال جولته عقب صلاة عيد الأضحى  المبارك،  احتفالات المحافظة وأبنائها في الحي الإماراتي بجنوب بورسعيد ، والتي تجلت في أبهى صورها من خلال انتشار الكرنفالات الشعبية في الشوارع،  واكتساء سماء بورسعيد بالبالونات وانتشار الأطفال مع ذويهم في الحدائق والشوارع في أجواء من السعادة والفرحة. 

وزار اللواء عادل الغضبان،  مركز شباب الشيخ زايد بالحي الاماراتي، حيث كان في استقباله عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة المركز  لمشاركة رواد المركز الاحتفال بقدوم العيد. 

محافظ بورسعيد يشارك المئات من أهالي الحي الإماراتي صلاة عيد الأضحى |شاهد

خلال تهنئتهم بعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يؤكد حرصه على دعم عمال النظافة

 وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين،  بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات،  داعيا المواطنين باستغلال إجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر،  والاستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة. 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد. 

كرنفالات شعبية و مظاهر البهجة بمركز شباب إماراتي بورسعيد بحضور المحافظ | شاهد

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وأكد محافظ بورسعيد أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين خلال عيد الأضحى.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة في  جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال،  ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة،  لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد

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