محافظ بورسعيد يشارك أعضاء وطلائع مركز شباب الشيخ زايد فرحتهم بالعيد| شاهد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، احتفالات المحافظة وأبنائها في الحي الإماراتي بجنوب بورسعيد ، والتي تجلت في أبهى صورها من خلال انتشار الكرنفالات الشعبية في الشوارع، واكتساء سماء بورسعيد بالبالونات وانتشار الأطفال مع ذويهم في الحدائق والشوارع في أجواء من السعادة والفرحة.

وزار اللواء عادل الغضبان، مركز شباب الشيخ زايد بالحي الاماراتي، حيث كان في استقباله عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة المركز لمشاركة رواد المركز الاحتفال بقدوم العيد.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، داعيا المواطنين باستغلال إجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر، والاستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

كرنفالات شعبية و مظاهر البهجة بمركز شباب إماراتي بورسعيد بحضور المحافظ | شاهد IMG-20230628-WA0022 IMG-20230628-WA0023 IMG-20230628-WA0024 IMG-20230628-WA0021 IMG-20230628-WA0013 IMG-20230628-WA0014 IMG-20230628-WA0015 IMG-20230628-WA0019 IMG-20230628-WA0016 IMG-20230628-WA0017 IMG-20230628-WA0020 IMG-20230628-WA0011 IMG-20230628-WA0009 IMG-20230628-WA0010 IMG-20230628-WA0012

وأكد محافظ بورسعيد أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين خلال عيد الأضحى.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد