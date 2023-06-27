عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تهنئتهم بعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يؤكد حرصه على دعم عمال النظافة

محافظ بورسعيد عامل
محافظ بورسعيد عامل النظافة عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحض

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاء موسع مع عاملات النظافة، و الموظفين بإدارة الأمن بالديوان العام ، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن قبل المناسبات والأعياد لتهنئتهم وتلبية احتياجاتهم. 

جاء الاجتماع  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بإدارات النظافة والأمن،  بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،  أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. 

بقيادة مطران بورسعيد.. وفد كنسي يلتقي الغضبان للتهنئة بعيد الأضحي

ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى فى بورسعيد | تفاصيل

 ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد ،  و شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان و الرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة، 

 كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد عامل النظافة عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف

IMG-20230627-WA0035
IMG-20230627-WA0035
IMG-20230627-WA0034
IMG-20230627-WA0034
IMG-20230627-WA0036
IMG-20230627-WA0036
IMG-20230627-WA0026
IMG-20230627-WA0026
IMG-20230627-WA0029
IMG-20230627-WA0029
IMG-20230627-WA0033
IMG-20230627-WA0033
IMG-20230627-WA0032
IMG-20230627-WA0032
IMG-20230627-WA0030
IMG-20230627-WA0030
IMG-20230627-WA0028
IMG-20230627-WA0028
IMG-20230627-WA0031
IMG-20230627-WA0031

وأكد محافظ  بورسعيد على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف ، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على  تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

كما حرص محافظ بورسعيد على الاستمتاع لمطالب وآراء العمال في عدد من الموضوعات،  مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهم.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية عادل الغضبان محافظ بورسعيد عيد الأضحى المبارك محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

ترشيحاتنا

أهل الكهف.. تعرف على قصة عيد النائمين السبعة في ألمانيا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المحلة في الدوري المصري

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

وزير الحج السعودي يكشف عن عدد الحجاج هذا العام

تُظهر جلال وجمال البيت الحرام .. قصة كسوة الكعبة منذ عهد النبي إلى الآن

دعاء يوم عرفة مستجاب .. يقبله الله ولا يرده ابدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

600 جنيه الآن .. مفاجأة في أسعار الذهب وتفاصيل الدولار

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ