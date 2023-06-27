خلال تهنئتهم بعيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يؤكد حرصه على دعم عمال النظافة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاء موسع مع عاملات النظافة، و الموظفين بإدارة الأمن بالديوان العام ، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن قبل المناسبات والأعياد لتهنئتهم وتلبية احتياجاتهم.

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بإدارات النظافة والأمن، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد ، و شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان و الرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة،

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد عامل النظافة عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف IMG-20230627-WA0035 IMG-20230627-WA0034 IMG-20230627-WA0036 IMG-20230627-WA0026 IMG-20230627-WA0029 IMG-20230627-WA0033 IMG-20230627-WA0032 IMG-20230627-WA0030 IMG-20230627-WA0028 IMG-20230627-WA0031

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف ، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

كما حرص محافظ بورسعيد على الاستمتاع لمطالب وآراء العمال في عدد من الموضوعات، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهم.