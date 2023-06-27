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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيادة مطران بورسعيد.. وفد كنسي يلتقي الغضبان للتهنئة بعيد الأضحي

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي وفد مطرانية بورسعيد

توجه وفد كنسي رفيع المستوى برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد ، ورجال الكنيسة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد . 

 

وخلال استقبال محافظ بورسعيد للوفد قدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة لجميع أهالى بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى. 

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 وقال مطران بورسعيد أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق فى القيام بتقديم التهانى أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

 

وقدم محافظ بورسعيد الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة  بحلول عيد الأضحى، مؤكدًا علي روح المحبة والمودة التى تجمع شركاء الوطن الواحد.

محافظ بورسعيد يلتقي وفد مطرانية بورسعيد

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وأضاف محافظ بورسعيد أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات"، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين  المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

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