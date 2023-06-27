ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى فى بورسعيد | تفاصيل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تجهيز 11 ساحة بكافة أحياء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الساحات هي: أمام مسجد بورفؤاد الكبير، المعمورة بطرح البحر، والشبان المسلمين، السيدة زينب، التوحيد، الرزاق، السلام تصنيع، الشيخ زايد، الحسين، السلام، وحمدي تمام.

و شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتجهيز الساحات على أعلى مستوى لاستقبال المصلين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين والحدائق والشاطئ ومحيط المساجد وساحات الصلاة.