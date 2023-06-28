بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقدم التهنئة للأطفال

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، دار تحسين الصحة لرعاية الأيتام بحى المناخ ، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقدم التهنئة للأط IMG-20230628-WA0071 IMG-20230628-WA0070 IMG-20230628-WA0073 IMG-20230628-WA0072 IMG-20230628-WA0067 IMG-20230628-WA0069 IMG-20230628-WA0063 IMG-20230628-WA0068 IMG-20230628-WA0066 IMG-20230628-WA0065

وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال

وأشاد " محافظ بورسعيد " بظهور مكان إقامة الاطفال في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وتوفير كافة سبل الراحة لنزلاء الدار وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال النزلاء