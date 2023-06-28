بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقدم التهنئة للأطفال

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، دار تحسين الصحة لرعاية الأيتام بحى المناخ ، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.
وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال
وأشاد " محافظ بورسعيد " بظهور مكان إقامة الاطفال في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وتوفير كافة سبل الراحة لنزلاء الدار وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال النزلاء