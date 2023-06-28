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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقدم التهنئة للأطفال

بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصح

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم  ، دار تحسين الصحة لرعاية الأيتام بحى المناخ ، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك  ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. 

بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقدم التهنئة للأط

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وقدم " محافظ بورسعيد "  التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال

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وأشاد " محافظ بورسعيد "  بظهور مكان إقامة الاطفال في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وتوفير كافة سبل الراحة لنزلاء الدار  وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال النزلاء

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