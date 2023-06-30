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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاطئ بورسعيد كامل العدد ثالث أيام العيد.. والزائرون يشيدون بالاهتمام والنظافة

مجانا شاطئ بورسعيد
مجانا شاطئ بورسعيد كامل العدد ثالث أيام عيد الأضحى | صور

شهد شاطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك في رحلة مجانية يستمتع بها المواطنون خلال العيد، وسط إجراءات مشددة.

 

بدأ الإقبال على شاطئ محافظة بورسعيد منذ يوم أمس واستمر حتى اليوم من أبناء  بورسعيد والمحافظات المجاورة وسط سعادة وفرحة من الجميع بالاهتمام و النظافة و التواجد الامنى و تمركزات الإسعاف.

واستقبلت محافظة بورسعيد العشرات من اتوبيسات الرحلات، وذلك لقضاء رحلة اليوم الواحد علي الشاطئ .

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ما اسعد زوار البحر من المحافظات ان شاطئ محافظة بورسعيد  يستقبل المصطافون بالمجان، حيث يمكن للأسر أن تدخل للشاطئ بدون العبور علي بوابات للرسوم، ولا تدفع الأسر أي مبالغ مقابل الدخول لـ بحر بورسعيد. 

مجانا شاطئ بورسعيد كامل العدد ثالث أيام عيد الأضحى | صور

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ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء  بتوفير كافة سبل  الراحة للمواطن،  ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد،  و متابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء،  فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى.

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