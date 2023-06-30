2.4 مليار دولار.. أبرز الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاستثمارات الصينية في المنطقة هي واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية تحديداً في المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث تعد شركة تيدا- مصر أحد أهم المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية، حيث شهدت المنطقة نمو في الاستثمارات الصينية خلال السنوات الماضية في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، لكون مصر أحد أهم المراكز المحورية الحيوية في هذه المبادرة.

ويقع المطور الصناعي تيدا مصر على مساحة 7.3 مليون متر مربع مقسمة لمراحل وتستهدف قطاعات صناعية متنوعة، بلغ إجمالي عدد الشركات في منطقة تيدا مصر 136 شركة صينية باستثمارات 2.4 مليار دولار في قطاعات صناعية وخدمية وتجارية بإجمالي فرص عمل نحو 50 ألف فرصة عمل.

أبرز المشروعات الصينية الجديدة التي شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس افتتاحها وتشغيلها خلال العام المالي 2022/2023 .

· تشغيل الخط الرابع لمصنع جوشي لإنتاج الفايبر جلاس باستمارات 320 مليون دولار بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً بعدد عمالة 560 عامل، وبهذه التوسعات يكون مصنع جوشي مصر للفايبر جلاس هو الرابع عالمياً في هذه الصناعة.

· استثمارات 15 مليون دولار لمشروع مجمع تصنيع الهياكل الفولاذية والحوائط والأسقف على مساحة 27 ألف متر مربع.

· مصنع فان يانج لإنتاج الأقمشة والمفروشات باستثمارات 60 مليون دولار وفرص عمل 1200 فرصة مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً من هذه المنتجات.

· يان جيانج لإنتاج منتجات النظافة الصحية باستثمارات 18 مليون دولار وتوفير فرص عمل لنحو 124 عامل مصري وطاقة إنتاجية 11280 ألف طن من المنتجات.

· مصنع ميديا Midea لإنتاج غسالات الأطباق باستثمارات 25 مليون دولار و240 فرصة عمل مباشرة وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة سنوياً.

· هنج تونج لإنتاج كابلات الألياف الضوئية باستثمارات 6 مليون دولار و100 فرصة عمل مباشرة بطاقة أنتاجية 2 مليون كابل سنوياً.

الاستثمارات الصينية المرتقبة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أما عن الاستثمارات الصينية المرتقبة والتي قطعت إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شوطاً كبيراً في المفاوضات لاستقطابها:

· استثمارات 2 مليار دولار لمشروع مواسير الزهر وصناعة الصلب داخل منطقة” تيدا-مصر“الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية تستهدف المرحلة الأولى من المصنع إنتاج 250 ألف طن.

· اتفاق إطاري لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة باستثمارات متوقعة 7 مليار دولار لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً مع شركة إنرجي شاينا الصينية العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

· توقيع عقد بين شركة تيدا-مصر وشركة هايدر جروب للطاقة لإنشاء محطة إمداد طاقة باستثمارات حوالي 265 مليون دولار، وتبلغ قيمة المرحلة الأولى لبناء محطة فرعية بطاقة 200 ميجاوات / 220 كيلو فولت، بنحو 38 مليون دولار.

· توقيع اتفاقية بين هايدر جروب وتيدا مصر لمشروع إنتاج مواد حديثة بطاقة 200 ألف طن من المواد المتطورة باستخدام فحم الكوك كمادة خام، بإجمالي استثمارات 100 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمرحلة الأولى 50 ألف طن واستثمار حوالي 30 مليون دولار.

· توقيع عقد بين تيدا -مصر وإحدى الشركات التابعة لمجموعة جولدن سبرينغ لإقامة مشروع لصناعة المنسوجات على مساحة 66 ألف متر مربع باستثمارات تقارب 12 مليون دولار.

· توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة Shandong Tianyi إحدى الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات وإنتاج البروم لإنشاء مشروع على مساحة 270 ألف كيلو متر مربع باستثمارات 110 مليون دولار بطاقة إنتاجية 140 ألف طن من البروم بعائد متوقع يصل إلى 600 مليون دولار.

· مشروع شين فينج الصيني لدرفلة الحديد بالسخنة على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات 300 مليون دولار لتصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج، كما يوفر 1200 فرصة عمل.

· مشروع جديد الأول من نوعه في القنطرة غرب باستثمارات 40 مليون دولار لصناعة الملابس الجاهزة، شانجاي شينجدا الصيني يقام على مرحلتين يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكي بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً ويقع المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

· إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، باستثمارات تبلغ 610 مليون دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع، تقسم لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل منها، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً لتصدر منتجاته بالكامل للأسواق الخارجية.