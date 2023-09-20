القطار السريع المكهرب ومحطة بنبان| المالية تعرض إنفوجرافًا لأبرز المشروعات القومية

نشرت وزارة المالية إنفوجرافا توضيحيا حول تنظيم مصر للمرة الأولى لفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 23 حتى 26 من سبتمبر الجاري، إذ يعد الحدث الأضخم على مستوى القارة السمراء.

وزارة المالية قالت عبر الإنفوجراف إن الحدث الأعظم سيشهد حضور أكثر من 3 آلاف شخصية اقتصادية دولية أكثر تأثيرا و 106 وزراء مالية ومحافظ بنك مركزي ستستقبلهم مدينة السلام "شرم الشيخ" بخلاف مشاركة منقطعة النظير من القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية والإقليمية .

عرضت وزارة المالية أبرز المشروعات القومية عبر الإنفوجراف من بينها القطار السريع المكهرب ومحطة بنبان للطاقة الشمسية ومبادرة حياة كريمة وغيرها بإعتبارها أحد ملاحم التطوير والبناء التي اتخذتها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

تحاول وزارة المالية باعتبارها محافظ مصر داخل البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتركيز صوت الدولة المصرية على القارة الإفريقية باعتباره جزءا من إمتدادها التاريخي والاقتصادي إذ ستستغل مصر تواجدها في تكتل بريكس لدعم تلك التوجهات.