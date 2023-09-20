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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار خطير في مصنع حديد بمدينة قم بـ إيران وإصابة 21 شخصا

إيران
إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار خطير في مصنع حديد بمدينة قم في إيران، أدي إلى إصابة 21 شخصا.

وعلى جانب آخر، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية السبب وراء انفجار دوى في مدينة جرجان، الاثنين، مشيرة إلى خلل أثناء اختبار أنظمة للدفاع والطائرات المسيرة في منطقة صحراوية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، رضا طلايي، في مداخلة تلفزيونية عن حادثة جرجان، إنه "خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة جرجان".

وأضاف أن فرق الإنقاذ والعمليات تقوم بجمع الأجزاء المتساقطة.

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